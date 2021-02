Doppietta di Mavididi | crolla il Rennes di Nzonzi

(Di domenica 21 febbraio 2021) MONTPELLIER (Francia) - La sfuriata del ds Florian Maurice dopo il ko interno con il Saint - Etienne non è servita alper rilanciare le proprie ambizioni. Due errori difensivi - e la...

Due errori difensivi - e ladell'ex juventino- permettono al Montpellier l'aggancio in classifica a quota 38 punti (seppur con una partita in più). Nzonzi e compagni si ...... Omlin; Souquet, Mendes, Hilton, Congré (68 Cozza), Ristic (20 Bartaud); Le Tallec (68), ... sblocca il match e trova anche lapersonale: prova da grande. Il peggiore Jonas OMLIN - La ...L'uno-due dell'ex Juve trascina il Montpellier, che fallisce un rigore con Savanier. Agli ospiti non basta Guirassy. Crolla il Bordeaux, bene Lens e Metz ...L'attaccante inglese sblocca al 17' e raddoppia al 27'. Savanier fallisce il penalty del 3-0, il Rennes riapre invano il match con Guirassy al 78'. Bene Lens e Metz, crolla il Bordeaux ...