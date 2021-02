Australian Open 2021, la coppia Dodig/Polasek si impone nella Finale del doppio maschile a Melbourne (Di domenica 21 febbraio 2021) Sono stati il croato Ivan Dodig e lo slovacco Filip Polasek ad aggiudicarsi la Finale del torneo di doppio maschile degli Australian Open 2021. Alla Rod Laver Arena di Melbourne i due giocatori citati hanno prevalso piuttosto nettamente contro il duo formato dall’americano Rajeev Ram e dal britannico Joe Salisbury per 6-3 6-4 in 1 ora e 29 minuti di gioco. Un match ben gestito da Dodig e Polasek che, di fatto, hanno saputo interpretare al meglio tutti i momenti più importanti della sfida. Nel primo set, dopo i primi scambi di “studio”, la coppia croata/slovacca mette sotto pressione i rivali nel sesto gioco, costruendosi la bellezza di sei palla break. Bravi Ram e Salisbury a salvarsi, ... Leggi su oasport (Di domenica 21 febbraio 2021) Sono stati il croato Ivane lo slovacco Filipad aggiudicarsi ladel torneo didegli. Alla Rod Laver Arena dii due giocatori citati hanno prevalso piuttosto nettamente contro il duo formato dall’americano Rajeev Ram e dal britannico Joe Salisbury per 6-3 6-4 in 1 ora e 29 minuti di gioco. Un match ben gestito dache, di fatto, hanno saputo interpretare al meglio tutti i momenti più importanti della sfida. Nel primo set, dopo i primi scambi di “studio”, lacroata/slovacca mette sotto pressione i rivali nel sesto gioco, costruendosi la bellezza di sei palla break. Bravi Ram e Salisbury a salvarsi, ...

