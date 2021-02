Teresa Rea | una donna al vertice dell’Ordine Professionale degli Infermieri

Leggi su ildenaro

(Di sabato 20 febbraio 2021)Rea, infermiera al Policlinico Federico ll, con dottorato di ricerca in Economia e Management aziendale, e’ la nuova Presidente dell’Opi Napoli, l’Ordineche raggruppa glie glipediatrici. All’unanimita’ il Consiglio direttivo dell’Opi, eletto nella recente tornata elettorale, ha designato anche il vicepresidente (Nello Lanzuise); il segretario (Alessandro Olivieri); il tesoriere (Gennaro Sanges). “Sono commossa, emozionata e onorata di rappresentare gli oltre 21milapediatrici di Napoli. Professionisti seri, preparati e generosi, che tanto danno ogni giorno per assicurare l’assistenza sanitaria in condizioni a volte al limite del possibile. A loro, ai tanti colleghi scomparsi a causa della pandemia, va ora il mio ...