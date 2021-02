Napoli | il pediatra si traveste da clown per una piccola paziente VIDEO

(Di sabato 20 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Divertirsi ed essere felici, sebbene in circostanze estremamente difficili, è possibile se chi cura si prende anche cura di te. Un passo a due tra una principessa e un. Mai danza fu più elegante e leggiadra”. Unemozionante, diventato virale in poco tempo, arriva dall’Azienda Ospedaliera dell’Università Federico II, con protagonisti del ballo Gian Paolo Ciccarelli, 29enne specializzando all’ultimo anno nel reparto di pediatria, e una delle sue piccole pazienti. Il ballo è stato poi pubblicato su TikTok e sulla pagina facebook ufficiale dell’azienda ospedaliera. “Questo è il frutto del lavoro che i nostri medici in formazione svolgono quotidianamente – spiega l’Azienda ospedaliera partenopea – . Perché essere vicini ai piccoli pazienti, condividendo con loro il prezioso momento del ...

Ultime Notizie dalla rete : Napoli pediatra

anteprima24.it

: ospedale Betania, il Carnevale in terapia intensiva neonatale Protagonisti del ballo, ... Il giovane aspiranteha deciso di portare la sua esperienza come animatore di feste per bambini ......e delle arti grafiche presso la facoltà di Lettere dell'Università Suor Orsola Benincasa di. ... Chi è il marito di Barbara Jatta? Il marito di Barbara Jatta è Fabio Midulla , medicocon ...Un video emozionante, diventato virale in poco tempo, arriva dall'Azienda Ospedaliera dell'Università Federico II. Protagonisti un medico e una bambina ...Un passo a due tra una principessa e un clown per rendere il Carnevale dei più piccoli ricoverati un giorno magico nonostante la degenza e l’isolamento. Un semplice gesto ...