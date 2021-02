Monte Velino | ritrovato a il corpo del quarto alpinista disperso Quasi un mese di ricerche

(Di sabato 20 febbraio 2021) Nessuna speranza, come era prevedibile. È statonella tarda mattinata di oggi ildelescursionista.suldal 24 gennaio. Si trovata a pochi metri di distanza dagli altri tre corpi ritrovati ieri. Si tratta di Gianmarco Degni, fidanzato di Valeria. Prima vittima recuperata nel pomeriggio di venerdì. Essenziale, in queste ultime 24 ore, l’impegno dei cani delle unità cinofile.ildel“Dopoundi, con il rinvenimento delescursionista sempre nell’area di Valle Majelama, a quota 1.800 metri circa, si chiude una pagina triste. ...

E' stato ritrovato nella tarda mattinata di oggi, a pochi metri di distanza dagli altri tre rinvenuti ieri, il corpo del quarto escursionista disperso suldal 24 gennaio. Dopo quasi un mese di ricerche , con il rinvenimento del quarto escursionista sempre nell'area di Valle Majelama, sotto il Colle del Bicchero, a quota 1.800 metri circa, ...stato recuperato nel primo pomeriggio di oggi il corpo dell'ultimo dei quattro escursionisti dispersi dal 24 gennaio scorso sul: si tratta di Gianmarco Degni , 26enne studente di Avezzano (L'Aquila). Il ritrovamento è stato effettuato a ridosso della scadenza, le 14,30, entro cui era stata fissato il rinvio delle ...Forme - 'Il campo base, dal 24 gennaio, è diventata la seconda casa di tutti coloro che son stati impegnati con tante mansioni nelle ricerche di Valeria, Gianmarco, Gian Mauro e Tonino. Ora è arrivato ...si è svolto nel pomeriggio in Prefettura un Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica per l’organizzazione delle cerimonie funebri allestite per commemorare i quattro escursionisti rinvenuti morti sul ...