Mauro Bellugi è morto | il dramma e la parole di Barbara d’Urso

(Di sabato 20 febbraio 2021) Non ce l'ha fattache si è spento a 71 anni: poche settimane fa aveva dovuto sottoporsi a due operazioni in cui gli erano stati amputati gli arti inferiori L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Ultime Notizie dalla rete : Mauro Bellugi

Morto, lutto nel calcio. L'ex difensore di Inter, Bologna, Napoli e della Nazionale, a cui erano state amputate le gambe in seguito a complicazioni del Covid, è morto a 71 anni.è ...Una cosa 'inaspettata e troppo esagerata, ma è successo, bisogna risolverla con la pazienza e bisogna essere più tosti che in campo'. Parlava cosìa 'Radio Anch'io Sport' su RadioUno, dall'ospedale Niguarda dove era ancora ricoverato in seguito all'amputazione di entrambe le gambe dopo il peggioramento delle sue condizioni a causa ...Morto Mauro Bellugi: aveva perso le gambe a causa del Covid. Mauro Bellugi, ex calciatore di Inter, Bologna, Napoli, Pistoiese e della Nazionale, era stato ricoverato il 4 novembre: dopo essere stato ...Addio a Mauro Bellugi: l’ex difensore dell’Inter, a cui erano state amputate le gambe in seguito a complicazioni del Covid, è morto a Milano all’ospedale Niguarda dove era rimasto sempre ricoverato. « ...