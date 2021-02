FirenzePost : Gruppo Autostrade: sciopero di 4 ore dei lavoratori il 22 febbraio - marcoceriani1 : RT @FitCisl: Lunedì 22 febbraio sciopero di 4 ore di tutti gli addetti del gruppo Aspi - Autostrade per l'Italia. Con Aspi siamo alle solit… - 14_lumina : @FalchiLuca @NicolaMorra63 @virginiaraggi @FedeAngeli Guarda spero facciano un loro gruppo perché si sono dimostrat… - marinodterlizzi : RT @FitCisl: Lunedì 22 febbraio sciopero di 4 ore di tutti gli addetti del gruppo Aspi - Autostrade per l'Italia. Con Aspi siamo alle solit… - mariailenarocha : RT @FitCisl: Lunedì 22 febbraio sciopero di 4 ore di tutti gli addetti del gruppo Aspi - Autostrade per l'Italia. Con Aspi siamo alle solit… -

Ultime Notizie dalla rete : Gruppo Autostrade

LuccaInDiretta

L'onorevole Alessandro Sorte del"Cambiamo!", ex assessore alle Infrastrutture di Regione ... Riteniamo che gli investimenti per la conversione green delleitaliane debbano poter ...... siamo pronti a riproporre e trasferire altrove il nostro know - how concentrato in undi ... E per fare un esempio, parla di altri esempio pubblico - privato, come "le: è stato come se ...Incroceranno le braccia per 4 per quattro ore lunedì 22 febbraio tutti gli addetti del Gruppo Aspi - Autostrade per l'Italia. A darne notizia ...Incroceranno le braccia per 4 per quattro ore lunedì 22 febbraio tutti gli addetti del Gruppo Aspi - Autostrade per l'Italia ...