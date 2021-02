Gasperini | «Mi aspetto un buon Napoli E’ una squadra forte | con dei valori»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 20 febbraio 2021) Il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di domani con il. Domani il, mercoledì il Real. Come si fa a non pensare ai Blancos? «Penso che sia il modo migliore affrontare ilprima del Real. Così possiamo non pensarci troppo e pensare alla gara di campionato». Come è andata la settimana di lavoro? «Ci siamo dovuti riabituare un po’, ci voleva. Abbiamo fatto unaa settimana per poter recuperare tutti al meglio. Adesso torniamo a giocare quattro partite di fila una dietro l’altra, ritorniamo nell’agonismo del campionato». Come affronterà il? «Cerchiamo sempre di mandare in campo la miglior formazione, al netto di acciacchi e fatiche. Sarà così anche domani, dopo penseremo al Real. Stiamo tutti ...