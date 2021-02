Dzicek sviene in campo | sospesa Ascoli-Salernitana

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 20 febbraio 2021) Attimi di paura quelli che si sono vissuti nei minuti finali di. Il calciatore granata, Patrick, si è accasciato improvvisamente al suolo fra lo stupore e lo smarrimento dei compagni di squadra. Immediato l’ingresso dell’ambulanza che, dopo aver prestato le prime cure al polacco, lo ha trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso. La partita è stataper circa nove minuti, e solo dopo che il giocatore ha ripreso conoscenza, è stata portata termine. Dalle prime indiscrezioni, pare chesia stato colto da una crisi vagale, come era già avvenuto lo scorso settembre.0-2: i granata ritrovano la vittoria L'articolo proviene da PeriodicoDaily Sport.