Conferenza stampa Fonseca: «Out Cristante, mi piace la voglia di Zaniolo» (Di sabato 20 febbraio 2021) Paulo Fonseca, tecnico della Roma, ha parlato alla vigilia della sfida contro il Benevento: ecco le dichiarazioni dell’allenatore giallorosso Paulo Fonseca, tecnico della Roma, ha parlato alla vigilia della gara contro il Benevento. Ecco le sue dichiarazioni. Cristante E SPINAZZOLA – «Bryan non sarà della partita, non è pronto per giocare. Su Spinazzola dico che è una possibilità che possa giocare come centrale». DZEKO O MAYORAL – «Aspettate domani». Zaniolo – «Mi piace la voglia che ha Nicolò di tornare quanto prima, però noi stiamo lavorando per farlo tornare al 100% e nel tempo giusto. Penso che con il lavoro che stiamo facendo, l’importante non è quando torni ma come torni a livello fisico. La sua voglia è molto importante». SPINAZZOLA – «Un po’ è stato il modulo, ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 20 febbraio 2021) Paulo, tecnico della Roma, ha parlato alla vigilia della sfida contro il Benevento: ecco le dichiarazioni dell’allenatore giallorosso Paulo, tecnico della Roma, ha parlato alla vigilia della gara contro il Benevento. Ecco le sue dichiarazioni.E SPINAZZOLA – «Bryan non sarà della partita, non è pronto per giocare. Su Spinazzola dico che è una possibilità che possa giocare come centrale». DZEKO O MAYORAL – «Aspettate domani».– «Milache ha Nicolò di tornare quanto prima, però noi stiamo lavorando per farlo tornare al 100% e nel tempo giusto. Penso che con il lavoro che stiamo facendo, l’importante non è quando torni ma come torni a livello fisico. La suaè molto importante». SPINAZZOLA – «Un po’ è stato il modulo, ...

