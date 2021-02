Aka7even ancora geloso di Martina, stavolta per colpa di Tommaso (Di sabato 20 febbraio 2021) La gelosia di Aka7even Continua la soap che vede protagonisti Aka7even e Martina Miliddi. La storia altalenante tra i due concorrenti di Amici 20 ormai da settimane sta appassionando il pubblico, e adesso arrivano nuovi colpi di scena. Come ricorderemo, dopo essere stata rifiutata da Raffaele Renda, la ballerina era tornata tra le braccia del L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di sabato 20 febbraio 2021) La gelosia diContinua la soap che vede protagonistiMiliddi. La storia altalenante tra i due concorrenti di Amici 20 ormai da settimane sta appassionando il pubblico, e adesso arrivano nuovi colpi di scena. Come ricorderemo, dopo essere stata rifiutata da Raffaele Renda, la ballerina era tornata tra le braccia del L'articolo proviene da Novella 2000.

Novella_2000 : Aka7even, ancora geloso di Martina, scoppia in lacrime: stavolta c'entra un ballerino (VIDEO) #amici20 - chiamatemiire_ : RT @_hellotetectif: Devo ancora riprendermi dal trash di Aka7even è proprio surreale quel ragazzo non fatelo uscire mai da quella casetta #… - thetempleofIris : ANCORA CON I DAYTIME SU MARTINA E AKA7EVEN, IO HO BISOGNO DI SAPERE QUALCOSA IN PIÙ SUI SANGIULIA #Amici20 - Robs74150232 : RT @_hellotetectif: Devo ancora riprendermi dal trash di Aka7even è proprio surreale quel ragazzo non fatelo uscire mai da quella casetta #… - selishardliquor : RT @_hellotetectif: Devo ancora riprendermi dal trash di Aka7even è proprio surreale quel ragazzo non fatelo uscire mai da quella casetta #… -