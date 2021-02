Totò Cascio, l’ex bambino di Nuovo Cinema Paradiso: «Sto diventando cieco» (Di venerdì 19 febbraio 2021) Totò Cascio, il bambino di Nuovo Cinema Paradiso, racconta a La Stampa il suo dramma, la malattia che rischia di portarlo alla cecità: la retinite pigmentosa. «La mia – racconta oggi – è stata una vita bella, confortata da un buon successo. Poi ho avuto problemi agli occhi. Gravi, molto gravi. Mi sono dovuto fermare a causa di una retinite pigmentosa». Aggiunge: «Non ne ho parlato mai, se non a chi conoscevo bene. Così, per quella naturale riservatezza che interviene quando si deve parlare delle proprie cose, soprattutto quando sono negative. E anche perché ero sprofondato in un periodo buio, anche interiormente». Un sospiro: «È la prima volta che lo racconto pubblicamente. Mi ero chiuso in me stesso. Pazzesco». Oggi Totò – scrive La Stampa – ha 42 anni. La malattia di ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 19 febbraio 2021), ildi, racconta a La Stampa il suo dramma, la malattia che rischia di portarlo alla cecità: la retinite pigmentosa. «La mia – racconta oggi – è stata una vita bella, confortata da un buon successo. Poi ho avuto problemi agli occhi. Gravi, molto gravi. Mi sono dovuto fermare a causa di una retinite pigmentosa». Aggiunge: «Non ne ho parlato mai, se non a chi conoscevo bene. Così, per quella naturale riservatezza che interviene quando si deve parlare delle proprie cose, soprattutto quando sono negative. E anche perché ero sprofondato in un periodo buio, anche interiormente». Un sospiro: «È la prima volta che lo racconto pubblicamente. Mi ero chiuso in me stesso. Pazzesco». Oggi– scrive La Stampa – ha 42 anni. La malattia di ...

napolista : Totò Cascio, l’ex bambino di Nuovo Cinema Paradiso: «Sto diventando cieco» Affida il racconto del suo dramma a La… - Dadazyb : RT @LaStampa: Ci sono esistenze baciate dal successo che s’incanalano in un tunnel scuro. Non è sempre e solo una metafora. Questa è la sto… - GiorgioPitzalis : RT @LaStampa: Ci sono esistenze baciate dal successo che s’incanalano in un tunnel scuro. Non è sempre e solo una metafora. Questa è la sto… - LaStampa : Ci sono esistenze baciate dal successo che s’incanalano in un tunnel scuro. Non è sempre e solo una metafora. Quest… - DateHiroko : Finally watched Cinema Paradiso/Nuovo Cinema Paradiso: Ntflx DVD. Filmed: 1988. Dir/story/screenplay: Giuseppe Torn… -

Ultime Notizie dalla rete : Totò Cascio La Trattativa Stato - Mafia e la morte di Paolo Borsellino Su tutti vale la pena di ricordare quel Totò Cancemi che raccontava: "Mi ricordo (?) di una ... Siino, Li Pera, Farinella, Falletta, Morici, Cascio e Buscemi . Per gli altri indagati il 13 luglio del '...

Mafia. Ci sarà la revisione della sentenza di condanna per Rosario Cascio La sentenza aveva accertato la partecipazione di Cascio all'associazione mafiosa con la quale, unitamente a Totò Riina, Bernardo Provenzano, Angelo Siino, ed altri, aveva posto in essere una attività ...

Su tutti vale la pena di ricordare quelCancemi che raccontava: "Mi ricordo (?) di una ... Siino, Li Pera, Farinella, Falletta, Morici,e Buscemi . Per gli altri indagati il 13 luglio del '...La sentenza aveva accertato la partecipazione diall'associazione mafiosa con la quale, unitamente aRiina, Bernardo Provenzano, Angelo Siino, ed altri, aveva posto in essere una attività ...