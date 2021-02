Senegal | Diallo Pastef | “Altro che democrazia | Sonko in trappola”

Ultime Notizie dalla rete : Senegal Diallo

Rivista Africa

... Lens, Sevilla, Barcelona, Valencia, Roma) Mauritania " Nessuno Mauritius " 4:Guidileye (... Anderlecht, Racing Santander, Club Brugge) São Tomé e Principe " Nessuno" 74: Kalidou ...... Lens, Sevilla, Barcelona, Valencia, Roma) Mauritania " NESSUNO Mauritius " 4:Guidileye (... Anderlecht, Racing Santander, Club Brugge) São Tomé e Principe " NESSUNO" 74: Kalidou ...AFR OCCIDENTALE - Sono pari a sette milioni di euro i fondi concessi dall'Italia a favore dell'Organizzazione per la valorizzazione del fiume Senegal (OMVS) per realizzare nella regione un progetto di ...Il protocollo di intervento per contrastare e contenere la diffusione del virus ebola in Guinea è già attivo. Sakoba Keita, direttore generale dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza Sanitaria, parlan ...