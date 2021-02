Kim Kardashian divorzia dal marito Kanye West

Leggi su ilfogliettone

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Dopo sei anni finisce il matrimonio tra Kim. I documenti legali sono stati già depositati alla corte superiore di Los Angeles. A confermarlo è il New York Post. Si starebbe quindi per concludere una delle unioni più famose degli ultimi anni, tra l'imprenditrice e superstar dei reality (celebre in particolare per la serie televisiva Al passo con i) e il rapper vincitore di 21 Grammy e mega-magnate della moda. Lui, 43 anni, è al primo matrimonio, mentre lei, 40 anni, è al terzo. I due condividono un patrimonio stellare: più di due miliardi netti di dollari, secondo Forbes. Secondo il sito web Tmz, che ha citato fonti non identificate, la separazione è amichevole eha chiesto la custodia congiunta dei loro quattro figli piccoli: North, 7anni, Saint, 5, ...