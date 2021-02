Il lockdown non è l’unica via. Ecco come convincere le persone a seguire le regole (Di venerdì 19 febbraio 2021) Numerose voci in questi giorni hanno chiesto al governo di intervenire in modo tempestivo (sarebbe già tardi in ogni caso) al fine di evitare una nuova ondata di contagi (ormai inevitabile). Siamo punto e a capo. Il lockdown è un sintomo di un fallimento nell’attuare efficaci strategie preventive sul territorio. Il nostro paese è da un anno circa che persegue una strategia votata a tale fallimento. Ora, di fronte alla prospettiva di una terza ondata, ci vediamo costretti ad adottare l’unico strumento ancora a disposizione nel nostro arsenale di opzioni (limitate): il lockdown appunto. Perché non abbiamo altre opzioni? Perché non abbiamo mai creduto alla possibilità di frenare il Covid-19 sul territorio. Non abbiamo mai creduto alla possibilità di prevenirlo con interventi basati su tamponi di massa, tracciamenti e tecnologie di sorveglianza ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 19 febbraio 2021) Numerose voci in questi giorni hanno chiesto al governo di intervenire in modo tempestivo (sarebbe già tardi in ogni caso) al fine di evitare una nuova ondata di contagi (ormai inevitabile). Siamo punto e a capo. Ilè un sintomo di un fallimento nell’attuare efficaci strategie preventive sul territorio. Il nostro paese è da un anno circa che persegue una strategia votata a tale fallimento. Ora, di fronte alla prospettiva di una terza ondata, ci vediamo costretti ad adottare l’unico strumento ancora a disposizione nel nostro arsenale di opzioni (limitate): ilappunto. Perché non abbiamo altre opzioni? Perché non abbiamo mai creduto alla possibilità di frenare il Covid-19 sul territorio. Non abbiamo mai creduto alla possibilità di prevenirlo con interventi basati su tamponi di massa, tracciamenti e tecnologie di sorveglianza ...

