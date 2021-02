Grande Fratello Vip 5 le nomination di lunedì 15 febbraio, chi rischia l’eliminazione (video) (Di venerdì 19 febbraio 2021) Grande Fratello Vip 5 i nominati di lunedì 15 febbraio Stefania e Giulia in nomination (video) Update 19/02: attenzione il televoto tramite web al momento risulta sospeso, ma non è stato annullato del tutto restando attiva la modalità tradizionale. Grande Fratello Vip 5 nella puntata di lunedì 15 febbraio ha visto Tommaso Zorzi diventare ufficialmente il terzo finalista (guarda qui) ma anche le solite e immancabili nomination che hanno visto finire al televoto Stefania e Giulia che dopo aver saputo di essere in nomination è un po’ crollata ricevendo l’affetto dello studio (qui) e un abbraccio dal “nemico” Tommaso con cui spesso ha discusso (qui). I finalisti, Tommaso, Dayane e ... Leggi su dituttounpop (Di venerdì 19 febbraio 2021)Vip 5 i nominati di15Stefania e Giulia in) Update 19/02: attenzione il televoto tramite web al momento risulta sospeso, ma non è stato annullato del tutto restando attiva la modalità tradizionale.Vip 5 nella puntata di15ha visto Tommaso Zorzi diventare ufficialmente il terzo finalista (guarda qui) ma anche le solite e immancabiliche hanno visto finire al televoto Stefania e Giulia che dopo aver saputo di essere inè un po’ crollata ricevendo l’affetto dello studio (qui) e un abbraccio dal “nemico” Tommaso con cui spesso ha discusso (qui). I finalisti, Tommaso, Dayane e ...

