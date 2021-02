Covid, tassi-furetto e conigli osservati speciali dell’Oms: potrebbero aver trasmesso virus all’uomo (Di venerdì 19 febbraio 2021) Wuhan, 19 feb – Il Covid arriverebbe da animali in vendita al mercato di Wuhan, ma tra le varie ipotesi (pipistrelli e pangolini in pole position) arriva anche quello sui tassi-furetto e sui conigli. Lo spiega l’Oms. Oms: “Ipotesi tassi-furetto e conigli su Covid” Il team dell’Organizzazione mondiale della Sanità è a Wuhan per indagare sulle origini della pandemia, e ora starebbe indagando con intensità maggiore su due specie, quella dei tassi-furetto e i conigli, anche loro, ovviamente, in vendita sui banchi del mercato della città cinese. Secondo il Wall Street Journal servono ulteriori indagini, che si concentreranno su chi forniva gli animali al mercato. Molti di questi si troverebbero nel sud ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 19 febbraio 2021) Wuhan, 19 feb – Ilarriverebbe da animali in vendita al mercato di Wuhan, ma tra le varie ipotesi (pipistrelli e pangolini in pole position) arriva anche quello suie sui. Lo spiega l’Oms. Oms: “Ipotesisu” Il team dell’Organizzazione mondiale della Sanità è a Wuhan per indagare sulle origini della pandemia, e ora starebbe indagando con intensità maggiore su due specie, quella deie i, anche loro, ovviamente, in vendita sui banchi del mercato della città cinese. Secondo il Wall Street Journal servono ulteriori indagini, che si concentreranno su chi forniva gli animali al mercato. Molti di questi si troverebbero nel sud ...

NonFarcela : RT @poivre74: Facile previsione, emergono i primi dati aumento incidenza tumori per mancati accertamenti (1 morto vale 1 a prescindere dall… - barrymansixty1 : RT @poivre74: Facile previsione, emergono i primi dati aumento incidenza tumori per mancati accertamenti (1 morto vale 1 a prescindere dall… - BBilanShit : RT @poivre74: Facile previsione, emergono i primi dati aumento incidenza tumori per mancati accertamenti (1 morto vale 1 a prescindere dall… - poivre74 : Facile previsione, emergono i primi dati aumento incidenza tumori per mancati accertamenti (1 morto vale 1 a presci… - NorbertoBottani : RT @Pat_Falzetti: #Webinar 'La pandemia da Covid-19: dai dati alle informazioni' Francesca Bassi: E' più utile guardare i dati destagiona… -