Covid, Rezza: contro le varianti agire con zone rosse regionali (Di venerdì 19 febbraio 2021) 'Dobbiamo agire molto tempestivamente e in modo aggressivo contro le varianti non ancora molto diffuse, cioè la brasiliana e la sudafricana. Quindi all'interno delle Regioni vanno istituite zone rosse'... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 19 febbraio 2021) 'Dobbiamomolto tempestivamente e in modo aggressivolenon ancora molto diffuse, cioè la brasiliana e la sudafricana. Quindi all'interno delle Regioni vanno istituite'...

repubblica : ?? Covid, Rezza: 'C'e' controtendenza, si va verso un aumento dei casi. L'indice Rt peggiora e servono piu' zone ros… - TgLa7 : #Covid: Rezza, contro varianti servono zone rosse intraregionali - fisco24_info : Variante inglese covid, Rezza: 'Casi in Italia aumenteranno': 'Per fortuna non riduce l'efficacia del vaccino'… - MedicalScitech : RT @MediasetTgcom24: Covid, Rezza: contro le varianti agire con zone rosse regionali #coronavirus - Adnkronos : #Varianteinglese covid, #Rezza: 'Casi in Italia aumenteranno' -