Coronavirus, tornano a crescere contagi e vittime. Iss: sono poche le regioni a rischio basso (Di venerdì 19 febbraio 2021) Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 15.479 nuovi casi e 353 i decessi. È quanto emerge dall'odierno bollettino sull'emergenza Coronavirus del ministero della Salute-Iss. Ieri i positivi erano stati 13.762 mentre le vittime 347. I tamponi effettuati sono 297.128, quindi il tasso di positività sale al 5,2% mentre ieri era al 4,7%. I guariti nelle ultime 24 ore sono 17.170.Continuano a calare i ricoverati nei reparti ordinari: sono 118 in meno rispetto a ieri. Il totale dei ricoverati è di 19.890 persone. In terapia intensiva, invece, si registrano 14 ricoverati in più. In totale i pazienti nei reparti intensivi sono 2.059. Gli attualmente contagiati sono 382.448 (-2.053), restano in isolamento domiciliare 362mila ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 19 febbraio 2021) Nelle ultime 24 ore in Italiastati registrati 15.479 nuovi casi e 353 i decessi. È quanto emerge dall'odierno bollettino sull'emergenzadel ministero della Salute-Iss. Ieri i positivi erano stati 13.762 mentre le347. I tamponi effettuati297.128, quindi il tasso di positività sale al 5,2% mentre ieri era al 4,7%. I guariti nelle ultime 24 ore17.170.Continuano a calare i ricoverati nei reparti ordinari:118 in meno rispetto a ieri. Il totale dei ricoverati è di 19.890 persone. In terapia intensiva, invece, si registrano 14 ricoverati in più. In totale i pazienti nei reparti intensivi2.059. Gli attualmenteati382.448 (-2.053), restano in isolamento domiciliare 362mila ...

Covid 19, da domenica 21 febbraio tornano in arancione Campania, Emilia Romagna e Molise

Scuole in Campania zona arancione Covid, cosa cambia da domenica 21 febbraio A partire da domenica 21 febbraio, come deciso oggi dal Governo, la Campania tornerà in zona arancione: cambiano le regole per negozi e spostamenti

Coronavirus, G7: Accelereremo sviluppo e diffusione vaccini (LaPresse) – "Accelereremo lo sviluppo e la diffusione di vaccini a livello mondiale, collaboreremo con l'industria per aumentare la capacità di produzione, anche attraverso licenze volontarie

