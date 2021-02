Consiglio di Stato, stop agli impianti dell’ex Ilva. Respinta la richiesta di ArcelorMittal (Di sabato 20 febbraio 2021) Si aggiunge un nuovo capitolo alla tormentata storia degli impianti dell’acciaieria dell’ex Ilva. Il giudice ha rigettato “la rischiesta di sospensiva, presentata dalla società ArcelorMittal, contro la la sentenza del Tar di Lecce che impone all’azienda di ottemperare all’ordinanza del sindaco di Taranto Rinaldo Melucci e di spegnere gli impianti dell’area a caldo entro il 14 aprile perchè pericolosi per la salute umana. Ricordiamo che con l’ordinanza del 27 febbraio 2020 il sindaco Melucci imponeva ad ArcelorMittal Italia e Ilva di individuare in 30 giorni le fonti inquinanti del siderurgico, rimuovendole, e, in difetto di adempimento, di spegnere gli impianti entro ulteriori 30 giorni. I termini, che erano stati sospesi con le ordinanze ... Leggi su ilparagone (Di sabato 20 febbraio 2021) Si aggiunge un nuovo capitolo alla tormentata storia deglidell’acciaieria. Il giudice ha rigettato “la rischiesta di sospensiva, presentata dalla società, contro la la sentenza del Tar di Lecce che impone all’azienda di ottemperare all’ordinanza del sindaco di Taranto Rinaldo Melucci e di spegnere glidell’area a caldo entro il 14 aprile perchè pericolosi per la salute umana. Ricordiamo che con l’ordinanza del 27 febbraio 2020 il sindaco Melucci imponeva adItalia edi individuare in 30 giorni le fonti inquinanti del siderurgico, rimuovendole, e, in difetto di adempimento, di spegnere glientro ulteriori 30 giorni. I termini, che erano stati sospesi con le ordinanze ...

