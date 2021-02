“Chi bacia meglio, Dayane o Rosalinda?”. La risposta di Andrea Zenga lascia tutti basiti ed è imbarazzo totale al GF Vip (Di venerdì 19 febbraio 2021) Andrea Zenga è diventato uno dei protagonisti del ‘Grande Fratello Vip’. La sua storia nata con Rosalinda Cannavò sta facendo molto rumore ed ha anche scatenato una marea di polemiche. Anche a causa di Dayane Mello, che pare abbia un po’ di gelosia e dunque ha deciso di allontanarsi dall’amica. Probabilmente se ne parlerà nella puntata del 19 febbraio, anche per capire se possano esserci margini per una ricucitura dei rapporti o se gli ultimi giorni saranno trascorsi divisi. Durante il ‘GF Late Night’ organizzato da Tommaso Zorzi, è però andato in scena un momento decisamente molto imbarazzante. Prendendo spunto dai vari quesiti del popolo della rete, è stata posta ad Andrea Zenga una domanda molto scottante. Ovviamente in lui è calato l’imbarazzo ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 19 febbraio 2021)è diventato uno dei protagonisti del ‘Grande Fratello Vip’. La sua storia nata conCannavò sta facendo molto rumore ed ha anche scatenato una marea di polemiche. Anche a causa diMello, che pare abbia un po’ di gelosia e dunque ha deciso di allontanarsi dall’amica. Probabilmente se ne parlerà nella puntata del 19 febbraio, anche per capire se possano esserci margini per una ricucitura dei rapporti o se gli ultimi giorni saranno trascorsi divisi. Durante il ‘GF Late Night’ organizzato da Tommaso Zorzi, è però andato in scena un momento decisamente molto imbarazzante. Prendendo spunto dai vari quesiti del popolo della rete, è stata posta aduna domanda molto scottante. Ovviamente in lui è calato l’...

