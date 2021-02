(Di venerdì 19 febbraio 2021)termina 3-4 per gliche soffrono più del previsto regalandosi così un discreto vantaggio in vista del match di ritorno tra sette giorni.3-4: cosa è successo? Glipassano in vantaggio al 38? con Aribo che approfitta della pessima uscita di Beiravand per segnare a porta vuota. Nel recupero i belgi trovano una clamorosa rimonta grazie ad Avenatti, che con un colpo di testa sorprende McGregor, e al rigore procurato e trasformato da Rafaelov. Sempre dal dischetto arriva il pareggio di Barisic, ma sette minuti dopo Hongla riporta in vantaggio i padroni di casa con un preciso destro al limite dell’area. All’83’, ecco il 3-3: Kent scambia con Morelos e fulmina De Wolf. Nel finale, Seck si fa espellere per un fallo di mano in area. ...

MoliPietro : Anversa-Rangers 3-4: vittoria sofferta degli scozzesi - wi83_willy : RT @calcioscozzese: ?? 38' Aribo (0-1) ?? 45' Avenetti (1-1) ?? 45'+8 Refaelov (2-1) ?? 59' Barisic (2-2) ?? 66' Hongla (3-2) ?? 83' Kent (3-3) ??… - calcioscozzese : ?? 38' Aribo (0-1) ?? 45' Avenetti (1-1) ?? 45'+8 Refaelov (2-1) ?? 59' Barisic (2-2) ?? 66' Hongla (3-2) ?? 83' Kent (3-…

