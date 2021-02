Vasco Rossi in lutto, il doloroso addio: “Se ne è andato…” (Di giovedì 18 febbraio 2021) lutto per Vasco Rossi – Solonotizie24lutto nel mondo dell’arte, si è spento il fotografo delle star Efrem Raimondo famoso anche per essere il fotografo di Vasco Rossi. Il messaggio della rock star ha commosso il web. Ecco le sue parole. Si è diffusa in queste ore la notizia riguardante la dipartita dell’artista Efrem Raimondi , il fotografo amato dai vip e dagli artisti come Vasco Rossi . Un addio arrivato all’improvviso che ha lasciato senza parole sia il rocker che gli altri vip che nel corso degli anni hanno avuto modo di collaborare con Raimondi. A tenere banco nel mondo dei social la lettera di addio che Vasco Rossi ha scritto su Instagram per ricordare il ... Leggi su solonotizie24 (Di giovedì 18 febbraio 2021)per– Solonotizie24nel mondo dell’arte, si è spento il fotografo delle star Efrem Raimondo famoso anche per essere il fotografo di. Il messaggio della rock star ha commosso il web. Ecco le sue parole. Si è diffusa in queste ore la notizia riguardante la dipartita dell’artista Efrem Raimondi , il fotografo amato dai vip e dagli artisti come. Unarrivato all’improvviso che ha lasciato senza parole sia il rocker che gli altri vip che nel corso degli anni hanno avuto modo di collaborare con Raimondi. A tenere banco nel mondo dei social la lettera dicheha scritto su Instagram per ricordare il ...

