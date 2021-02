Variante inglese, la Regione Puglia ipotizza restrizioni Anteprima monitoraggio settimanale: dati da conferma di zona gialla (Di giovedì 18 febbraio 2021) Chiusura anticipata di negozi la sera. Fine settimana di fermo. Fra le ipotesi di nuove restrizioni in Puglia. Le valuta la Regione. Preoccupa la Variante inglese che, sostiene Pier Luigi Lopalco, risulta più contagiosa rispetto al ceppo originario. Ieri stimati in Puglia 47 casi in sedici Comuni. Ovviamente vanno monitorate le presenze di chi arriva dall’estero, in particolare. Anteprima dati ministeriali: Rt della Puglia a quota 0,98 e situazione contagi sotto controllo. Non dovrebbe cambiare colore per la prossima settimana: ancora fascia gialla. Ma ci sono le ipotesi di restrizioni regionali per la Variante inglese. L'articolo Variante ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 18 febbraio 2021) Chiusura anticipata di negozi la sera. Fine settimana di fermo. Fra le ipotesi di nuovein. Le valuta la. Preoccupa lache, sostiene Pier Luigi Lopalco, risulta più contagiosa rispetto al ceppo originario. Ieri stimati in47 casi in sedici Comuni. Ovviamente vanno monitorate le presenze di chi arriva dall’estero, in particolare.ministeriali: Rt dellaa quota 0,98 e situazione contagi sotto controllo. Non dovrebbe cambiare colore per la prossima settimana: ancora fascia. Ma ci sono le ipotesi diregionali per la. L'articolo...

