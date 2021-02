Sky – Inter, nuovo infortunio per Sensi: affaticamento muscolare per lui (Di giovedì 18 febbraio 2021) affaticamento muscolare per Sensi Brutte notizie per l’Inter e Conte in vista del derby di domenica contro il Milan. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Stefano Sensi si sarebbe nuovamente infortunato. Il numero 12 nerazzurro ha accusato un affaticamento muscolare. La sua presenza per domenica è dunque in dubbio. L'articolo proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine (Di giovedì 18 febbraio 2021)perBrutte notizie per l’e Conte in vista del derby di domenica contro il Milan. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Stefanosi sarebbe nuovamente infortunato. Il numero 12 nerazzurro ha accusato un. La sua presenza per domenica è dunque in dubbio. L'articolo proviene damagazine.

