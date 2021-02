Scompare Gianni Corsolini | tra i fondatori della Lega Basket e suo terzo presidente

Leggi su oasport

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Si è spento all’età di 87 anni, uno dei veri e propri padri nobilipallacanestro italiana degli anni d’oro. Bolognese di nascita (5 ottobre 1933), ha contribuito alla nascita dell’attualeSerie A nel 1970, diventandone poi iltra il 1977 e il 1979. Ma il ruolo diè stato di grande importanza anche in panchina, prima da assistente allenatore di Vittorio Tracuzzi alla Virtus Bologna negli Anni ’50 (ma allenò anche le giovanili), poi a Cantù tra il 1958 e il 1964. Proprio a Cantù sonote pagine importantisua storia, come quella in cui, una volta tornato in veste di dirigente, ha fatto parte del tessuto in grado di dare alla società l’ultima Coppa ...