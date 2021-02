Sanremo 2021: il 'Biondo' degli Extraliscio positivo al Covid. Festival in forse (Di giovedì 18 febbraio 2021) Primo caso di Covid - 19 al Festival di Sanremo 2021 . Moreno Conficconi , il 'Biondo', degli Extraliscio è risultato positivo a tampone rapido effettuato nella giornata del 17 febbraio, prima di ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 18 febbraio 2021) Primo caso di- 19 aldi. Moreno Conficconi , il '',è risultatoa tampone rapido effettuato nella giornata del 17 febbraio, prima di ...

RaiSport : La Milano-Sanremo torna al percorso classico ?? Sabato 20 marzo la 112ª edizione senza il passaggio dal… - RollingStoneita : La coppia in gara con ‘Musica leggerissima’ arriverà quinta. Le previsioni sono contenute in un video ovviamente ir… - OndeFunky : Parlare con @RengaOfficial è sempre 'casa'. Ecco cosa ci siamo detti a proposito di #Sanremo2021 e non solo. Su… - Erica67806599 : #Sanremo2021 duetti @Sanremo_2021 ?? - Sanremo_2021 : Dopo 6 anni dall'ultima apparizione con il 3°posto di #AdessoEQui (#NostalgicoPresente)@malikayane torna in gara pe… -