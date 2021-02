Prada Cup | Ineos ed i neozelandesi volevano violare il regolamento! Perché Luna Rossa ha avuto ragione

(Di giovedì 18 febbraio 2021)ha vinto un pesantissimo e importantissimo braccio di ferro ad Auckland. Una vittoria “legale”, che manifesta la forza del sodalizio italiano non soltanto in mare (dove conduce per 4-0 la Finale dellaCup controUk) ma anche a terra. America’s Cup Events (ACE) aveva proposto il rinvio di una settimana dell’atto conclusivo, adducendo motivazioni legate al lockdown di livello 2 in vigore nella capitale neozelandese fino a lunedì. Motivazione troppo flebile, visto che non c’è una concreta emergenza sanitaria., nella sua posizione di Challenger of Record, ha giustamente voluto fare rispettare il regolamento che prevede la conclusione della Finale diCup entro mercoledì 24 febbraio. ACE si è dovuta inchinare, semplicemente ...

Eurosport_IT : ?@lunarossa? è uno spettacolo! Altre due vittorie su Team Ineos UK nella seconda giornata di finali di Prada Cup.… - Agenzia_Italia : Luna Rossa vince le prime due regate della Prada Cup, 2-0 sugli inglesi - ilpost : Luna Rossa ha vinto le prime due regate contro Ineos UK - repubblica : Vela, Prada Cup: ha vinto Luna Rossa, si torna a gareggiare - SkySport : Prada Cup, dopo il lockdown da Covid si riparte nella notte tra venerdì e sabato -

Ultime Notizie dalla rete : Prada Cup

... quasi mezzogiorno ad Auckland (Nuova Zelanda), non ha chiarito il giorno esatto della ripresa delle regate valide per la finale delladi vela. Attualmente la serie definitiva fra gli ...Ad Auckland riprende la. Sicuramente Luna RossaPirelli e Ineos Team UK correranno sabato e domenica. Si vorrebbe anche venerdì, la notte tra giovedì e venerdì in Italia, ma per questioni organizzative in ...Luna Rossa ha vinto un pesantissimo e importantissimo braccio di ferro ad Auckland. Una vittoria "legale", che manifesta la forza del sodalizio italiano non soltanto in mare (dove conduce per 4-0 la F ...MA OFFESE PESANTISSIME DAI NEOZELANDESI…. LE OFFESE A LUNA ROSSA DEI NEOZELANDESI: “SPERAVAMO AVESTE UN PO’ PIU’ DI ONORE E RISPETTO PER QUESTO PAESE”. NEW ZEALAND CHIEDE UNA PENALITA’ PER LUNA ROSSA!