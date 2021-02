PLANTS VS. ZOMBIES: BATTLE FOR NEIGHBORVILLE arriva su Nintendo Switch (Di giovedì 18 febbraio 2021) Carica i cannoni a succo e preparati per la battaglia! PopCap Vancouver, studio di Electronic Arts, ha annunciato oggi che il suo sparatutto più bizzarro, PLANTS vs. ZOMBIES: BATTLE For NEIGHBORVILLE™, debutterà su Nintendo Switch il 19 marzo con la Complete Edition,co-prodotta da QLOC S.A. Grazie all’arrivo di nuovi giocatori a NEIGHBORVILLE, zona suburbana in cui lo scontro tra flora e non morti è sempre acceso, PLANTS vs. ZOMBIES: BATTLE For NEIGHBORVILLE Complete Edition darà ai giocatori l’opportunità di sbloccare tutti i personaggi e i contenuti dalle Standard Editions di PlayStation, Xbox e PC. Il videogioco offrirà inoltre la possibilità di fruire di contenuti post-lancio, direttamente tramite ... Leggi su gamerbrain (Di giovedì 18 febbraio 2021) Carica i cannoni a succo e preparati per la battaglia! PopCap Vancouver, studio di Electronic Arts, ha annunciato oggi che il suo sparatutto più bizzarro,vs.For™, debutterà suil 19 marzo con la Complete Edition,co-prodotta da QLOC S.A. Grazie all’arrivo di nuovi giocatori a, zona suburbana in cui lo scontro tra flora e non morti è sempre acceso,vs.ForComplete Edition darà ai giocatori l’opportunità di sbloccare tutti i personaggi e i contenuti dalle Standard Editions di PlayStation, Xbox e PC. Il videogioco offrirà inoltre la possibilità di fruire di contenuti post-lancio, direttamente tramite ...

