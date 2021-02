Perseverance atteso su Marte. Il rover esplorerà il cratere Jazero (VIDEO) (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il rover Perseverance atteso su Marte. Il mezzo della Nasa esplorerà il cratere Jazero per cercare la vita. ROMA – Il rover Perseverance è atteso su Marte intorno alle 21.55 di giovedì 18 febbraio. Il mezzo della Nasa per circa 10 minuti esplorerà il cratere Jazero alla ricerca di vita. Un viaggio che sarà accompagnato dal drone-elicottero Ingenuity per questa missione. “Perseverance – il commento del capo del Direttorato delle Missioni scientifiche della Nasa, riportato dall’Ansa – è il rover più ambizioso a nostra disposizione. L’obiettivo scientifico è scoprire se su Marte ci sia mai stata ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 18 febbraio 2021) Ilsu. Il mezzo della Nasailper cercare la vita. ROMA – Ilsuintorno alle 21.55 di giovedì 18 febbraio. Il mezzo della Nasa per circa 10 minutiilalla ricerca di vita. Un viaggio che sarà accompagnato dal drone-elicottero Ingenuity per questa missione. “– il commento del capo del Direttorato delle Missioni scientifiche della Nasa, riportato dall’Ansa – è ilpiù ambizioso a nostra disposizione. L’obiettivo scientifico è scoprire se suci sia mai stata ...

