Marte: atterra Perseverance, l'emozione della Nasa (Di giovedì 18 febbraio 2021) Ore 21.55. D opo ben sette mesi di viaggio e oltre 470 milioni di chilometri, il rover della Nasa Perseverance è atterrato con successo su Marte . E si apre così una nuova pagina dell'esplorazione ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 18 febbraio 2021) Ore 21.55. D opo ben sette mesi di viaggio e oltre 470 milioni di chilometri, il roverto con successo su. E si apre così una nuova pagina dell'esplorazione ...

SkyTG24 : Marte, oggi atterra Perseverance: il rover della Nasa cercherà tracce di vita - Corriere : Il rover Perseverance della Nasa atterra su Marte: la diretta - Corriere : Il rover Perseverance della Nasa atterra su Marte: la diretta - CicconeSilvia : #Draghi ottiene la #fiducia e #Perseverance atterra senza problemi su #Marte. Come inizio non c'è male. - LapoDeCarlo1 : Un pò di fantascienza, di apertura letterale verso altri mondi in un mondo che da tempo sogna poco. (Noi guardiamo… -