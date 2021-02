Lazio, rischio zona arancione: domani la decisione (Di giovedì 18 febbraio 2021) Preoccupa nel Lazio il passaggio in zona arancione. I dati delle terapie intensive e i “tassi di ospedalizzazione sono sotto la soglia di allerta”, ha spiegato l’assessore alla Sanità, Alessio D’Amato, ma l’indice Rt, ovvero il numero che ci dice quanto persone in media possono essere contagiate da una persona, è in lieve e costante aumento. La decisione che potrebbe far scattare in fascia arancione è attesa per domani, dopo il consueto monitoraggio dell’Istituto superiore di sanità, e l’ordinanza potrebbe entrare in vigore già da domenica o lunedì. Ma a preoccupare sono soprattutto le nuove varianti del virus. “Ci sono dati preoccupanti, non bisogna nasconderlo – ha detto il presidente di Regione Nicola Zingaretti – soprattutto per quanto riguarda le varianti. Dobbiamo tenere alta la ... Leggi su italiasera (Di giovedì 18 febbraio 2021) Preoccupa nelil passaggio in. I dati delle terapie intensive e i “tassi di ospedalizzazione sono sotto la soglia di allerta”, ha spiegato l’assessore alla Sanità, Alessio D’Amato, ma l’indice Rt, ovvero il numero che ci dice quanto persone in media possono essere contagiate da una persona, è in lieve e costante aumento. Lache potrebbe far scattare in fasciaè attesa per, dopo il consueto monitoraggio dell’Istituto superiore di sanità, e l’ordinanza potrebbe entrare in vigore già da domenica o lunedì. Ma a preoccupare sono soprattutto le nuove varianti del virus. “Ci sono dati preoccupanti, non bisogna nasconderlo – ha detto il presidente di Regione Nicola Zingaretti – soprattutto per quanto riguarda le varianti. Dobbiamo tenere alta la ...

