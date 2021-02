L’asse Draghi-Mattarella-Papa Francesco per blindare il Paese (Di giovedì 18 febbraio 2021) C’è soddisfazione oltre-Tevere per la nascita del Governo Draghi. Un discorso “gesuitico”, lo definiscono, quello della fiducia pronunciato da Super Mario. Non a caso. Perché parlare di gesuiti in Vaticano significa parlare di Papa Francesco. Ed ecco che rispunta il “pallino” del Santo Padre: il sovranismo, o per meglio dire l’anti-sovranismo di cui è stato accanito sostenitore. Tanto da negare qualsiasi incontro pubblico o privato al più grande sostenitore italiano di tale pensiero politico, Matteo Salvini, che pure negli ultimi anni avrebbe fatto carte false per avere un selfie con il Pontefice da mettere sui social. Insomma, la soddisfazione nella Santa Sede per il discorso di Mario Draghi è palpabile: si parla addirittura di un riservatissimo messaggio di congratulazioni partito proprio da Santa Marta e indirizzato ... Leggi su tpi (Di giovedì 18 febbraio 2021) C’è soddisfazione oltre-Tevere per la nascita del Governo. Un discorso “gesuitico”, lo definiscono, quello della fiducia pronunciato da Super Mario. Non a caso. Perché parlare di gesuiti in Vaticano significa parlare di. Ed ecco che rispunta il “pallino” del Santo Padre: il sovranismo, o per meglio dire l’anti-sovranismo di cui è stato accanito sostenitore. Tanto da negare qualsiasi incontro pubblico o privato al più grande sostenitore italiano di tale pensiero politico, Matteo Salvini, che pure negli ultimi anni avrebbe fatto carte false per avere un selfie con il Pontefice da mettere sui social. Insomma, la soddisfazione nella Santa Sede per il discorso di Marioè palpabile: si parla addirittura di un riservatissimo messaggio di congratulazioni partito proprio da Santa Marta e indirizzato ...

