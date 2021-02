I miliardi del Recovery Plan nelle mani di Daniele Franco (Di giovedì 18 febbraio 2021) Chi gestirà i miliardi del Recovery Plan? Ieri il presidente del Consiglio ha dato atto al governo precedente di “aver già svolto una grande mole di lavoro” spiegando però di dover “approfondire e completare quel lavoro che, includendo le necessarie interlocuzioni con la Commissione Europea, avrebbe una scadenza molto ravvicinata, la fine di aprile”. Di sicuro viene archiviata la cabina di regia prevista, e oggetto di continue critiche, dall’esecutivo precedente. La governance viene affidata al MEF di Daniele Franco, racconta La Stampa: Quanto alla governance, una delle pagine rimaste sinora in bianco ed oggetto di forti tensioni all’interno del vecchio governo, il premier ha spiegato che questa «è incardinata nel ministero dell’Economia e Finanza, con la strettissima collaborazione dei ministeri ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 18 febbraio 2021) Chi gestirà idel? Ieri il presidente del Consiglio ha dato atto al governo precedente di “aver già svolto una grande mole di lavoro” spiegando però di dover “approfondire e completare quel lavoro che, includendo le necessarie interlocuzioni con la Commissione Europea, avrebbe una scadenza molto ravvicinata, la fine di aprile”. Di sicuro viene archiviata la cabina di regia prevista, e oggetto di continue critiche, dall’esecutivo precedente. La governance viene affidata al MEF di, racconta La Stampa: Quanto alla governance, una delle pagine rimaste sinora in bianco ed oggetto di forti tensioni all’interno del vecchio governo, il premier ha spiegato che questa «è incardinata nel ministero dell’Economia e Finanza, con la strettissima collaborazione dei ministeri ...

