Governo | Zingaretti | ' politica non scompare | Pd non è Lega ma ora collaborare'

Roma, 18 feb. (Adnkronos) - Cosa le è piaciuto di più nel discorso di Mario Draghi? "Tante cose ma soprattutto il richiamo forte e corretto alla responsabilità nazionale. Sono parole che noi abbiamo usato spesso di fronte alla pandemia. Questo non vuol dire che la politica è scomparsa, che Zingaretti è uguale a Salvini, che il Pd è uguale alla Lega ma in questo momento occorre dare segnale che la politica può collaborare sui grandi problemi del Paese". Lo dice il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, a 'Oggi è un altro giorno' su Rai1.

