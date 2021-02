Gigante femminile | oro a Gut - Behrami | seconda la Shiffrin Male le azzurre

Eurosport_IT : LARA GUT-BEHRAMI GIGANTESCA ?????? Nel gigante femminile vince la svizzera e arriva la 3^ medaglia a @cortina2021: du… - RaiSport : Marta #Bassino: 'E' inutile piangersi addosso' 'Purtroppo è una gara secca, sono dispiaciuta perché ci tenevo tanto… - Corriere : Lara Gut-Behrami oro nel gigante a Cortina, Shiffrin seconda. Delusione Italia - ImpieriFilippo : RT @Eurosport_IT: LARA GUT-BEHRAMI GIGANTESCA ?????? Nel gigante femminile vince la svizzera e arriva la 3^ medaglia a @cortina2021: due ori… - RaiSport : #GutBehrami oro in gigante, la #Bassino è 13ª ?? Argento alla #Shiffrin e bronzo all'austriaca #Liensberger??… -

Ultime Notizie dalla rete : Gigante femminile

... soprattutto con una grandissima parte finale dove è riuscita a generare velocità e con una stanchezza evidente per unda oltre un minuto. 2'30"66 il tempo di Gut , che alla fine ha battuto ...Per l'italia, nel peggioredella stagione, la migliore è Marta Bassino, 13ª in 2'32"94, dopo essere stata 15ª nella prima manche. Poi, più indietro, dopo le prime 30 al via, c'è la lombarda ...Le pagelle del gigante femminile dei Mondiali di Cortina d’Ampezzo 2021. È Lara Gut-Behrami ad aggiudicarsi la medaglia d’oro davanti alla statunitense Mikaela Shiffrin e all’austriaca Katharina Liens ...La svizzera conquista il secondo oro, terza medaglia complessiva. Battute di pochi centesimi Shiffrin e Liensberger. Italia fuori dai giochi nella prima manche ...