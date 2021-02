Covid, diverse regioni sono in bilico tra zona gialla e arancione (Di giovedì 18 febbraio 2021) Cristina Martelli Nella giornata di venerdì si riunirà la cabina di regia per stabilire i nuovi colori delle regioni in base agli ultimi dati ricevuti dalle regioni stesse. diverse rischiano il passaggio in zona ariancione mentre altre, con un valore Rt leggermente inferiore all’1, chiedono di restare in fascia gialla. Inoltre potrebbe esordire la zona bianca, quella che consente di ritornare a una vita pressochè normale nonostante la pandemia. Le regioni che rischiano di passare in zona arancione sono Lazio, Lombardia, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche e Piemonte. sono quasi tutte in bilico, in particolare Lombardia, Lazio e Piemonte, che hano uno o due decimali sotto ... Leggi su improntaunika (Di giovedì 18 febbraio 2021) Cristina Martelli Nella giornata di venerdì si riunirà la cabina di regia per stabilire i nuovi colori dellein base agli ultimi dati ricevuti dallestesse.rischiano il passaggio inariancione mentre altre, con un valore Rt leggermente inferiore all’1, chiedono di restare in fascia. Inoltre potrebbe esordire labianca, quella che consente di ritornare a una vita pressochè normale nonostante la pandemia. Leche rischiano di passare inLazio, Lombardia, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche e Piemonte.quasi tutte in, in particolare Lombardia, Lazio e Piemonte, che hano uno o due decimali sotto ...

ilpopolano : #covid VERSO LA ZONA ARANCIONE PER DIVERSE REGIONI - NovartisItalia : Nel report 'Startup VS Covid-19' @CariploFactory racconta la risposta delle #startup ai problemi della pandemia in… - EmilianoVerga : RT @ConsLomb: Il #Carnevale Ambrosiano entra nel vivo da oggi fino a sabato, giorno di chiusura, che ci porterà in Quaresima. Sottotraccia… - baratto_m : RT @ConsLomb: Il #Carnevale Ambrosiano entra nel vivo da oggi fino a sabato, giorno di chiusura, che ci porterà in Quaresima. Sottotraccia… - mattucel : @LaLaura68 Tra i 2 ed i 3 ma le condizioni erano diverse. I lockdown e le mascherine, rallentando il contagio, non… -