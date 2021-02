“Chi non fa il vaccino rischia il licenziamento”. La linea dura del Vaticano (Di giovedì 18 febbraio 2021) Città del Vaticano, 18 feb – Altro che base volontaria, il Vaticano adotta la linea dura contro i dipendenti che non vogliono vaccinarsi contro il coronavirus. La Santa Sede infatti prevede per chi si rifiuta, “conseguenze di diverso grado che possono giungere fino alla interruzione del rapporto di lavoro“, ossia il licenziamento. Lo prevede un decreto in materia di emergenza sanitaria pubblica dell’8 febbraio 2021, a firma del presidente della Pontificia Commissione dello Stato della Città del Vaticano, il cardinale Giuseppe Bertello. Che cosa dice il decreto sull’emergenza sanitaria in Vaticano Se andiamo a leggere il decreto (qui il testo completo), all’articolo 6, comma due, è scritto chiaramente cosa si rischia a non farsi il ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 18 febbraio 2021) Città del, 18 feb – Altro che base volontaria, iladotta lacontro i dipendenti che non vogliono vaccinarsi contro il coronavirus. La Santa Sede infatti prevede per chi si rifiuta, “conseguenze di diverso grado che possono giungere fino alla interruzione del rapporto di lavoro“, ossia il. Lo prevede un decreto in materia di emergenza sanitaria pubblica dell’8 febbraio 2021, a firma del presidente della Pontificia Commissione dello Stato della Città del, il cardinale Giuseppe Bertello. Che cosa dice il decreto sull’emergenza sanitaria inSe andiamo a leggere il decreto (qui il testo completo), all’articolo 6, comma due, è scritto chiaramente cosa sia non farsi il ...

OfficialCiro : @ZZiliani @ZZiliani non conosco chi lei sia ma di una cosa sono certo, non sempre la fuga di cervelli all’estero è… - VittorioSgarbi : La fiducia a Draghi non gliela do perché sentirgli dire dieci volte 'resilienza' non si può accettare. - virginiaraggi : Sono iniziati i lavori di riqualificazione di via Cristoforo Colombo! Per chi non la conoscesse è una delle strade… - mauriziomeland2 : RT @AndreaInterNews: Nella polemica - ridicola - non ci voglio neanche entrare perché chi critica la #CostruzioneDalBasso® lo fa per due mo… - eli57912974 : RT @PaolaFe29561888: Non #perdiamoPiù occasione di abbracciare chi amiamo dimostrandogli che ci siamo sempre e comunque -