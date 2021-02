Braga-Roma 0-2, Dzeko torna al gol: giallorossi vicini agli ottavi (Di giovedì 18 febbraio 2021) Braga-Roma si sfidano nell’andata dei sedicesimi di finale dell’Europa League. Finisce 2-0 per i giallorossi Finisce 0-2 l’andata dei sedicesimi di finale dell’Europa League tra Braga-Roma. A decidere la sfida i due attaccanti, Dzeko nel primo tempo e Mayoral nella ripresa. giallorossi vicini alla qualificazione agli ottavi. Tra una settimana la sfida di ritorno all’Olimpico. La partita Al 5° minuto i giallorossi passano in vantaggio. Lancio di Diawara per Spinazzola, l’esterno della Roma mette in mezzo dove Dzeko con il piatto destro infila in porta. I portoghesi non reagiscono allo svantaggio e al 30° i giallorossi hanno una buona occasione ... Leggi su zon (Di giovedì 18 febbraio 2021)si sfidano nell’andata dei sedicesimi di finale dell’Europa League. Finisce 2-0 per iFinisce 0-2 l’andata dei sedicesimi di finale dell’Europa League tra. A decidere la sfida i due attaccanti,nel primo tempo e Mayoral nella ripresa.alla qualificazione. Tra una settimana la sfida di ritorno all’Olimpico. La partita Al 5° minuto ipassano in vantaggio. Lancio di Diawara per Spinazzola, l’esterno dellamette in mezzo dovecon il piatto destro infila in porta. I portoghesi non reagiscono allo svantaggio e al 30° ihanno una buona occasione ...

