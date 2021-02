Australian Open 2021, Novak Djokovic: “Non mi sono mai sentito meglio in questo torneo” (Di giovedì 18 febbraio 2021) Novak Djokovic ha festeggiato in maniera trionfale l’accesso alla Finale degli Australian Open 2021. Il serbo (n.1 del mondo) per la nona volta ha centrato la qualificazione all’atto conclusivo a Melbourne, sconfiggendo piuttosto nettamente il russo Aslan Karatsev, autentica sorpresa di questo torneo visto il suo percorso dalle qualificazioni alle semifinali. “Dobbiamo complimentarci con lui, non era mai accaduto nella storia del tennis. Ha giocato un torneo splendido“, le parole di Nole nell’intervista post match, riferendosi al suo rivale. Tuttavia, a tenere banco sono anche le condizioni del balcanico che nel corso delle sfide precedenti aveva lamentato problemi muscolari, ricordando quanto avvenuto contro l’americano Taylor ... Leggi su oasport (Di giovedì 18 febbraio 2021)ha festeggiato in maniera trionfale l’accesso alla Finale degli. Il serbo (n.1 del mondo) per la nona volta ha centrato la qualificazione all’atto conclusivo a Melbourne, sconfiggendo piuttosto nettamente il russo Aslan Karatsev, autentica sorpresa divisto il suo percorso dalle qualificazioni alle semifinali. “Dobbiamo complimentarci con lui, non era mai accaduto nella storia del tennis. Ha giocato unsplendido“, le parole di Nole nell’intervista post match, riferendosi al suo rivale. Tuttavia, a tenere bancoanche le condizioni del balcanico che nel corso delle sfide precedenti aveva lamentato problemi muscolari, ricordando quanto avvenuto contro l’americano Taylor ...

