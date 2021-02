Votazione su Statuto – I risultati della seconda convocazione

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Alle ore 12:00 di oggi, mercoledì 17 febbraio 2021, si è conclusa la consultazione su Rousseau attraverso la quale l’Assemblea degli iscritti ha potuto esprimersi insulla modifica dellodel MoVimento 5 Stelle. Sono state espresse mediamente 11.514 preferenze da parte degli aventi diritto al voto e per i 6 quesiti hanno partecipato alle votazioni da un minimo di 11.139 di iscritti a un massimo di 11.947 su una base di aventi diritto di 119.721 Di seguito pubblichiamo l’esito delle votazioni certificate dal Notaio che ne ha garantito la regolarità (isaranno depositati presso due notai): Primo quesito: “Sei d’accordo all’inserimento alla fine dell’art. 1 lett. a) delle seguenti parole “, nonché autorizzare, anche emanando linee guida generali, spazi di lavoro fisici e/o digitali ...

Mov5Stelle : Nella giornata di oggi martedì 16 febbraio a partire dalle ore 12 fino alle ore 12 di domani mercoledì 17 febbraio… - Mov5Stelle : Dalle ore 12:00 di oggi, martedì 16 febbraio 2021, fino alle ore 12:00 di mercoledì 17 febbraio 2021, l’Assemblea d… - Mov5Stelle : Dalle ore 12 di martedì 16 febbraio fino alle 12 di mercoledì 17 febbraio, l’Assemblea degli iscritti è chiamata in… - MattiaGallo17 : RT @lucianoghelfi: Si dal voto su #Rousseau alle modifiche allo statuto #M5S, in particolare al direttorio a 5. L’elezione il prima possibi… - lucianoghelfi : Si dal voto su #Rousseau alle modifiche allo statuto #M5S, in particolare al direttorio a 5. L’elezione il prima po… -

Ultime Notizie dalla rete : Votazione Statuto

La, conclusasi alle 12, vede la netta prevalenza dei favorevoli, con una percentuale ... Con il sì di Rousseau cambia lodel M5s.La composizione di questo organo - così come stabilito dalloe dal regolamento di ... invece, vorranno partecipare allaper l'elezione del Comitato direttivo a verificare il proprio ...Gli iscritti al M5s hanno dato il via libera su Rousseau alla nuova governance collegiale del movimento. La votazione, conclusasi alle 12, vede la netta prevalenza dei favorevoli, con una percentuale ...Via libera definitivo da parte degli iscritti su Rousseau alla nuova governance collegiale del M5S. La votazione, cominciata ieri alle 12 e conclusasi oggi alla stessa ora, vede la netta prevalenza de ...