Viabilità Roma Regione Lazio del 17-02-2021 ore 07 | 30

(Di mercoledì 17 febbraio 2021)DEL 17 FEBBRAIOORE 07.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO COL PRIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO TRA DIRAMAZIONESUD ED ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA LE USCITE PRENESTINA ETERAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI E CODE TRA VIA FIORENTINI E PORTONACCIO DIREZIONE TANGENZIALE EST PERCORRENDO LA STATALE PONTINA LUNGHE CODE TRA IL GRANDE RACCORDO E TOR DE CENCI DIREZIONE LATINA IN VIA CASSIA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI VIA TRIONFALE DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN VIA SALARIA TRA FONTE DI PAPA E TENUTA SANTA COLOMBA DIREZIONE SETTEBAGNI IN CHIUSURA VI INFORMIAMO CHE È ATTIVO IL ...