Vaccino Covid-19, Spirlì (Calabria): “Per vaccinare quasi 60mila operatori servono scuole chiuse per 2-3 settimane” (Di mercoledì 17 febbraio 2021) "Abbiamo iniziato una proficua interlocuzione con i sindacati che rappresentano il personale docente e non docente, con i rappresentanti della categoria dei dirigenti, questo perché su mia proposta, e come prima regione, abbiamo deciso di inserire tutto il personale scolastico nelle categorie a rischio e quindi pronti per la vaccinazione". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 17 febbraio 2021) "Abbiamo iniziato una proficua interlocuzione con i sindacati che rappresentano il personale docente e non docente, con i rappresentanti della categoria dei dirigenti, questo perché su mia proposta, e come prima regione, abbiamo deciso di inserire tutto il personale scolastico nelle categorie a rischio e quindi pronti per la vaccinazione". L'articolo .

