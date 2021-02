Social network, come usarli in sicurezza e insegnare a farlo ai minori: 8 suggerimenti per i genitori (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Internet è una risorsa, i Social uno strumento prezioso, ma anche nocivo. Quanto accaduto e quanto sta accadendo sui Social, in particolare su Tik Tok , usato dai minori anche di 13 anni, ora vietato ... Leggi su leggo (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Internet è una risorsa, iuno strumento prezioso, ma anche nocivo. Quanto accaduto e quanto sta accadendo sui, in particolare su Tik Tok , usato daianche di 13 anni, ora vietato ...

lucasofri : Entusiasmo per un governo che non stia sui social network e grandi auspici di un governo che non litighi, da parte… - wireditalia : Russia, Polonia e Ungheria stanno promuovendo misure per 'la libertà del web' con l'obiettivo di mettere il bavagli… - SkyTG24 : Twitter, Trump rimosso per sempre dal social network - scioccobasitah : @HXMICK_ La comunicazione ed i social network - EtaBetaRadio1 : Potrebbe sembrare un mestiere moderno, dinamico e innovativo. E invece il lavoro di moderatore di contenuti sui soc… -