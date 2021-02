Pirlo: 'Approccio sbagliato. Morata? A fine gara è svenuto' (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il 2 - 1 nell'andata degli ottavi di Champions è stata una partita tutta in salita, e Pirlo lo dice a chiare lettere: "L'Approccio è diventato sbagliato dopo avere preso il gol, perché ci sono mancate ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il 2 - 1 nell'andata degli ottavi di Champions è stata una partita tutta in salita, elo dice a chiare lettere: "L'è diventatodopo avere preso il gol, perché ci sono mancate ...

juve_magazine : JUVENTUS - Pirlo: 'Approccio sbagliato contro il Porto, risentimento al polpaccio per Chiellini, Morata? A fine par… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: JUVENTUS - Pirlo: 'Approccio sbagliato contro il Porto, risentimento al polpaccio per Chiellini, Morata? A fine partita… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: JUVENTUS - Pirlo: 'Approccio sbagliato contro il Porto, risentimento al polpaccio per Chiellini, Morata? A fine partita… - susydigennaro : RT @napolimagazine: JUVENTUS - Pirlo: 'Approccio sbagliato contro il Porto, risentimento al polpaccio per Chiellini, Morata? A fine partita… - apetrazzuolo : JUVENTUS - Pirlo: 'Approccio sbagliato contro il Porto, risentimento al polpaccio per Chiellini, Morata? A fine par… -