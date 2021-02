Nordcorea | Usa incriminano 3 nordcoreani per attacchi hacker a Sony e furti banche**

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Washington, 17 feb. (Adnkronos/Dpa) - Gli Stati Uniti hanno incriminato tre cittadini, programmatori di computer, responsabili di aver orchestrato una serie di cyberallae alle banche. John Demers, assistente del procuratore generale americano, ha parlato dei "tre operativicome dei principali ladri di banche al mondo, che hanno usato tastiere invece di pistole e rubato portafogli digitali invece di criptovalute". Secondo il dipartimento di Giustizia, i tre Jon Chang Hyok, 31 anni, Kim Il, 27, e Park Jin Hyok, 36, incriminati da un tribunale di Los Angeles -lavoravano per le Forze armate di Pyongyang e hanno colpito banche e società di criptovalute negli Stati Uniti, in Bangladesh, Regno Unito, Messico, Vietnam e Pakistan, tra gli altri. Dal 2015 al 2019 avrebbero tentato di ...

