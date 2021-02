L’auto rubata li lascia a piedi in autostrada: ladri in manette (Di mercoledì 17 febbraio 2021) L'auto, una Citroen C5, era stata da poco rubata ad Aulla (Massa Carrara) a un commerciante. Alla vista degli agenti i due uomini a bordo dell'auto sono fuggiri: uno ha attraversato il fiume Magra in piena. Arrestati entrambi autostrada furto auto polizia stradale Raffaello Binelli ? Url redirect: https://larno.ilgiornale.it/2021/02/17/lauto-rubata-li-lascia-a-piedi-in-autostrada-ladri-in-manette/ L’auto rubata si fermalungo l'autostrada A-15Ladro guada un fiume Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 17 febbraio 2021) L'auto, una Citroen C5, era stata da pocoad Aulla (Massa Carrara) a un commerciante. Alla vista degli agenti i due uomini a bordo dell'auto sono fuggiri: uno ha attraversato il fiume Magra in piena. Arrestati entrambifurto auto polizia stradale Raffaello Binelli ? Url redirect: https://larno.ilgiornale.it/2021/02/17/lauto--li--a--in--in-si fermalungo l'A-15Ladro guada un fiume

5rsMegafono : ? IN GIRO CON L'AUTO RUBATA ? #Cerignola Continuano i controlli dei Carabinieri finalizzati a contrastare i reati p… - QuiNewsLunigian : L'auto rubata li lascia a piedi in autostrada - QuiNewsMassaCar : L'auto rubata li lascia a piedi in autostrada - pino_nostro : RT @CristianoAnguil: @disinformatico A mia mamma i Carabinieri hanno rubato la macchina. La povera Fiat 500 (parlo di anni '70) era già st… - AvvDox : RT @AdriMCMLXI: vermi Bari, rubata l'auto speciale di una donna con la sclerosi multipla: 'Era la mia libertà, aiutateci a ritrovarla' h… -

Ultime Notizie dalla rete : L’auto rubata La morte di Alessia: l'arresto dopo un anno Il Messaggero