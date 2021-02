La strategia di Draghi per battere il covid (Di mercoledì 17 febbraio 2021) AGI - Una battaglia da combattere insieme, contro un nemico che è di tutti, con la massima velocità possibile. E intanto ridisegnare il sistema sanitario, puntando sulla sanità territoriale e le cure di prossimità. Nel discorso programmatico del premier Mario Draghi al Senato lunghi passaggi, e non poteva essere altrimenti, sono dedicati alla pandemia di covid. A partire dall'incipit, all'insegna dell'unità: "Il primo pensiero che vorrei condividere, nel chiedere la vostra fiducia, riguarda la nostra responsabilità nazionale. Il principale dovere cui siamo chiamati, tutti, io per primo come presidente del Consiglio, è di combattere con ogni mezzo la pandemia e di salvaguardare le vite dei nostri concittadini. Una trincea dove combattiamo tutti insieme. Il virus è nemico di tutti". Poi il commosso ricordo di chi non ... Leggi su agi (Di mercoledì 17 febbraio 2021) AGI - Una battaglia da cominsieme, contro un nemico che è di tutti, con la massima velocità possibile. E intanto ridisegnare il sistema sanitario, puntando sulla sanità territoriale e le cure di prossimità. Nel discorso programmatico del premier Marioal Senato lunghi passaggi, e non poteva essere altrimenti, sono dedicati alla pandemia di. A partire dall'incipit, all'insegna dell'unità: "Il primo pensiero che vorrei condividere, nel chiedere la vostra fiducia, riguarda la nostra responsabilità nazionale. Il principale dovere cui siamo chiamati, tutti, io per primo come presidente del Consiglio, è di comcon ogni mezzo la pandemia e di salvaguardare le vite dei nostri concittadini. Una trincea dove combattiamo tutti insieme. Il virus è nemico di tutti". Poi il commosso ricordo di chi non ...

