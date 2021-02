La Juventus stecca in Portogallo | 2-1 per il Porto

(Di giovedì 18 febbraio 2021) La Juvea Oe archivia l'andata degli ottavi di Champions League con una sconfitta. Al "Do Dragao" la squadra di Pirlo perde 2-1 cole complica i piani per il passaggio del turno. Per i bianconeri gara brutta e avvio shock in entrambe le frazioni. Sconfitta rimediabile il 9 marzo a Torino, ma senza il (fondamentale) gol di Chiesa nel finale sarebbe stata durissima. All’Allianz Stadium servirà comunque una Juve ben diversa. Inizio shock per i bianconeri, subito sotto (2’). Disastroso duetto fra Szczesny e Bentancur, con quest’ultimo gravemente colpevole: il portiere attende troppo e poi appoggia all’uruguaiano, che nel frattempo si addormenta e restituisce (male) il pallone al suo portiere con Taremi ormai in agguato, l’attaccante di casa ringrazia per il clamoroso omaggio e insacca. Juve in difficoltà sulla pressione ...

Ultime Notizie dalla rete : Juventus stecca

