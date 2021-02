Il profilo Instagram della D’Urso un campo di battaglia: haters ancora scatenati (Di mercoledì 17 febbraio 2021) La Barbarona nazionale continua a dividere gli animi: la sua folta fanbase è compensata da un altrettanto accanita schiera di haters, che si riversano continuamente sul suo profilo per dirne di ogni: l’ultima foto, infatti, pare non essere particolarmente piaciuta Barbara D’Urso, che piaccia o meno, è sicuramente una delle regine indiscusse dei salotti televisivi italiani. I suoi programmi fanno continuamente discutere visti i contenuti spesso e volentieri discutibili, ma quel che è certo è la conduttrice napoletana, oltre a mantenere uno share di tutto rispetto, nel bene e nel male fa parlare di sé, come d’altronde dei suoi servizi. Anche il suo profilo Instagram sembra un campo di battaglia, dove gli schieramenti sono particolarmente accaniti: c’è, ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 17 febbraio 2021) La Barbarona nazionale continua a dividere gli animi: la sua folta fanbase è compensata da un altrettanto accanita schiera di, che si riversano continuamente sul suoper dirne di ogni: l’ultima foto, infatti, pare non essere particolarmente piaciuta Barbara, che piaccia o meno, è sicuramente una delle regine indiscusse dei salotti televisivi italiani. I suoi programmi fanno continuamente discutere visti i contenuti spesso e volentieri discutibili, ma quel che è certo è la conduttrice napoletana, oltre a mantenere uno share di tutto rispetto, nel bene e nel male fa parlare di sé, come d’altronde dei suoi servizi. Anche il suosembra undi, dove gli schieramenti sono particolarmente accaniti: c’è, ...

